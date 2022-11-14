Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден прибыл на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Видео с кортежем американского президента опубликовала газета «Известия».

Gage Skidmore Джо Байден

На кадрах лимузин Байдена подъезжает к зданию на острове Бали в Индонезии, где пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

На видео охрана пытается оттеснить журналистов от кортежа, чтобы дать ему возможность беспрепятственно въехать на территорию.