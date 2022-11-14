Очаков, Бывш. УССР, 14 ноября 2022, 13:01 — REGNUM ВС России утром 14 ноября нанесли серию ударов по Очакову (Николаевская область), сообщил в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.
Таким образом российская армия «дополнила» разгром десанта ВСУ, который пытался 13 ноября высадиться на Кинбурнской косе, отметил Рожин.
“Противник пытается сосредоточить в Очакове катера, а также силы спецназа, чтобы использовать их для высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнскую косу», — пояснил эксперт.
По оценке военкоров, именно военно-морская база в Очакове, по замыслу ВСУ и их западных кураторов, должна стать основным плацдармом для атаки на Крым.