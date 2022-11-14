Очаков, Украина, 14 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. ВС России утром 14 ноября нанесли серию ударов по Очакову (Николаевская область), сообщил в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Таким образом российская армия «дополнила» разгром десанта ВСУ, который пытался 13 ноября высадиться на Кинбурнской косе, отметил Рожин.

“Противник пытается сосредоточить в Очакове катера, а также силы спецназа, чтобы использовать их для высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнскую косу», — пояснил эксперт.

По оценке военкоров, именно военно-морская база в Очакове, по замыслу ВСУ и их западных кураторов, должна стать основным плацдармом для атаки на Крым.