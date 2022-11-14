Донецк, , 13:00 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:25 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:50 ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 10 ракет из БМ-21 «Град». В 11:55 киевские каратели обстреляли Макеевку (Червоногвардейский район), выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

В 12:20 ВСУ обстреляли из Красногоровки Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм, в 12:30 ВСУ обстреляли из Орловки Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.