Бразилиа, 14 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Победителем Гран-при Бразилии «Формулы-1» стал британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл. Гонка прошла 13 ноября на автодроме «Интерлагос».

Dave Jefferys Формула 1

Для Расселла эта победа стала первой в сезоне. Второе место занял выступающий за «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший.

Напомним, чемпионом сезона — 2022 досрочно стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». Также эта команда досрочно выиграла Кубок конструкторов.