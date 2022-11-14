Оренбург, 14 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Оренбурге может появиться памятник в честь основателя легендарной группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова и её солиста Юрия Шатунова. Власти готовы рассмотреть вопрос увековечивания памяти двух оренбуржцев, прославивших город, сообщил ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

«Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» предлагает вернуться к теме создания в Оренбурге памятника Юрию Шатунову. Теперь, вероятно, уже двойного памятника — вместе с основателем «Ласкового мая» композитором Сергеем Кузнецовым. Эту идею «Евразия» озвучила в августе на встрече с главой города Оренбурга Сергеем Салминым и председателем Оренбургского городского совета Ольгой Березневой у вице-губернатора Оренбургской области по социальной политике Татьяны Савиновой. Сегодня глава города подтвердил готовность рассмотреть этот вопрос», — сказал Храмов.

Инициатор создания памятника считает, что наиболее удачным местом для его установки может стать перекресток Химической и Регенераторной. Здесь происходит переход в улицу Кольцевую, где находится Дом Детства, воспитанником которого был Юрий Шатунов. Из потенциального сквера «Ласкового мая» хорошо виден дом на улице Розы Люксембург, где жил композитор Сергей Кузнецов.

По мнению Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», на создание памятника реально собрать средства «всем миром», поскольку число поклонников Юрий Шатунова и Сергея Кузнецова исчисляется сотнями тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в квартале для почётных граждан кладбища в Оренбурге похоронили создателя «Ласкового мая» Сергей Кузнецова. Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня 2022 года.