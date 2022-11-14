Вашингтон, 14 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Береговая охрана США ввела в эксплуатацию 50-й катер класса Sentinel «William Chadwick». Об этом сообщает Navy Recognition.

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Судно будет выполнять различные задачи береговой охраны, которые включают в себя безопасность портов, водных путей и побережья, оборонные операции, обеспечение правопорядка на море (пресечение наркотиков и мигрантов), поиск и спасение терпящих бедствие, безопасность на море, а также защиту окружающей среды.

«У них есть носовое подруливающее устройство для маневрирования в переполненных якорных стоянках и каналах. У них также есть небольшие подводные плавники, чтобы справляться с качкой и тряской, вызванными большими волнами», — указано в сообщении.

Отмечается, что суда класса Sentinel вооружены 25-мм пулеметной системой Mark 38 с дистанционным управлением и четырьмя крупнокалиберными пулеметами M2HB калибра 0,50 обслуживаемыми экипажем. Экипаж катера состоит из 22 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ледокол береговой охраны США «Хили» стал вторым американским судном, совершившим несопровождаемый поход до Северного полюса.

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