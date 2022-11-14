Джакарта, 14 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин начал встречу с президентом США Джо Байденом перед саммитом «Группы двадцати» (G20) на индонезийском острове Бали. Об этом 14 ноября сообщает китайское агентство Синьхуа.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

«Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден встретились в понедельник накануне саммита Большой двадцатки на индонезийском курортном острове Бали», — говорится в сообщении.

Также появилось видео встречи двух лидеров, на котором Си Цзиньпин встречается с американским президентом, и они жмут друг другу руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20