Черкесск, , 13:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стало известно о награждении троих земляков высокими наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации. Как сообщил председатель республиканской общественной организации «Абаза» Умар Кончев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», медали «За отвагу» удостоен Расим Клычев из аула Красный Восток Малокарачаевского района.

Медаль «За отвагу»

Его земляк младший сержант Алан Хаконов награждён медалью Суворова. Медали Жукова удостоен Маруф Килба из аула Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района.

По словам Умара Кончева, Расим Клычев был ранен в ходе СВО и представлен к ордену Мужества. Он и Умар Кончев выполняют задачи в зоне боевых действий с самого начала спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору из Карачаево-Черкесии, летчику Канамату Боташеву, погибшему при спасении боевых товарищей в ходе спецоперации.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин присвоил звание Героя генерал-майору Боташеву из Карачаево-Черкесии