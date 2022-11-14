Брюссель, 14 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Уровень участия Белоруссии в военной спецоперации России на территории б. УССР будет изучен с учётом сведений, которые поступят от белорусской оппозиции в лице Светланы Тихановской. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 14 ноября журналистам по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

European Parliament Жозеп Боррель

Боррель отметил, что Тихановская — он назвал её «госпожа Тиская» — приглашена в Брюссель в качестве лидера белорусской оппозиции, чтобы поделиться с представителями стран ЕС информацией о ситуации в Белоруссии.

«Какой уровень вовлечённости белорусской армии в войну на [территории б. УССР], это очень нас беспокоит», — сказал глава дипломатии ЕС.

Белоруссия, добавил он, предоставляет любую помощь, затребованную Россией, хотя никаких свидетельств о прямом участии в конфликте белорусских войск нет.

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