ЕС изучит уровень участия Белоруссии в российской спецоперации
Брюссель, 14 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Уровень участия Белоруссии в военной спецоперации России на территории б. УССР будет изучен с учётом сведений, которые поступят от белорусской оппозиции в лице Светланы Тихановской. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 14 ноября журналистам по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.
Боррель отметил, что Тихановская — он назвал её «госпожа Тиская» — приглашена в Брюссель в качестве лидера белорусской оппозиции, чтобы поделиться с представителями стран ЕС информацией о ситуации в Белоруссии.
«Какой уровень вовлечённости белорусской армии в войну на [территории б. УССР], это очень нас беспокоит», — сказал глава дипломатии ЕС.
Белоруссия, добавил он, предоставляет любую помощь, затребованную Россией, хотя никаких свидетельств о прямом участии в конфликте белорусских войск нет.
Читайте также: Боррель: у Евросоюза нет данных о поставках Ираном ракет России