Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, днём в преддверии саммита G20 на Бали началась dстреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена началась на Бали? Gthtlftn агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Джо Байден и Си Цзиньпин

Планируется, что деловая встреча лидеров двух государств продлится несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15–16 ноября 2022 года на Бали в Индонезии пройдёт саммит стран «Большой двадцатки» (G20).

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