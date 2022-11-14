Петропавловск-Камчатский, , 12:56 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов считает, что принятие законопроекта о втором этапе инвестиционных квот необходимо отложить и рассмотреть альтернативные подходы к его реализации. Об этом глава региона рассказал в эфире передачи «Камчатка. Главное за неделю».

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В случае принятия данного законопроекта рыбаки Камчатки могут потерять до 44% квот по минтаю и селёдке, 50% — по крабу. Солодов заявил, что это приведёт к сокращению рабочих мест, отчислений налогов в бюджет.

«Мне очень важно, чтобы был обеспечен баланс между мотивацией наших предприятий инвестировать в развитие: в строительство заводов, обновление судов, совершенствование материально-технической базы, — и одновременно прогнозируемым доступом к ценному сырью, которое и является основой развития нашей отрасли. При этом механизм должен быть прозрачным и справедливым, чтобы не только крупные компании или федеральные игроки имели доступ к работе в рыбной отрасли, но и малые, средние предприятия, прибрежные заводы, обеспечивающие функционирование рыбацких посёлков», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что первый пакет инвестиционных квот, принятых пять лет назад, дал позитивный результат. Камчатские рыбопромышленники стали самыми активными его участниками — ведётся строительство судов, работают семь новых заводов. Запускать сейчас второй этап, по его мнению, преждевременно. По белорыбице власти Камчатки предлагают отложить законопроект на два года.

«Это наша главная позиция — не нужно сейчас торопиться. В текущей ситуации турбулентности и только-только завершающемся строительстве заводов и сдвижек по строительству судов рыбакам необходимо освоиться, отладить новые поставки, рынки сбыта, выпуск новых типов продукции, которые позволяют изготавливать современные заводы», — сказал Владимир Солодов.

Также Камчатка попросила полностью исключить из законопроекта квоты на вылов трепанга, ежа, кальмара и гребешка. Их выловом занимаются, как правило, не большие компании и предлагаемый механизм на 100% может лишить их квот. Не выдержат инвестиционных квот малые и средние предприятия, уверен Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении 27 октября приняла правительственный законопроект о втором этапе механизма выделения инвестиционных квот.