Ботошани , , 12:56 — REGNUM По меньшей мере, 600 человек были эвакуированы из-за сильного пожара, произошедшего в одной из элитных гимназий в городе Ботошани на северо-востоке Румынии. Об этом 14 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Пожар Pexels

По предварительным данным, инцидент произошел утром во время учебных занятий. Огонь возник в хозяйственном помещении и быстро распространился на классные комнаты. На место происшествия выехали десятки пожарных расчетов.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, ранее власти Румынии объявили о выделении более $300 млн на обеспечение пожарной безопасности зданий детсадов и школ.