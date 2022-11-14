Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обнародовал инвестиционный план стоимостью около $700 млн во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо на Бали, сообщает Kompas.

Ibtimes.com Джо Байден

«Вместе мы стремимся к лучшему будущему с новым партнерством через корпорацию «Вызовы тысячелетия», которая инвестирует $700 млн», — заявил президент США, который прибыл на саммит G20.

Средства будут направлены на развитие высококачественной транспортной инфраструктуры в пяти провинциях, мобилизацию международного капитала для поддержки развития Индонезии, среди прочего, на наращивание потенциала финансового рынка.

Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию планируют выделить $150 млн на двустороннюю помощь в области развития и безопасности.

Во время встречи с президентом Индонезии Джо Байден подчеркнул важность стратегического партнерства между Индонезией и США.

«Президент Байден поздравил Индонезию с успехом председательства в «Большой двадцатке» и выразил поддержку лидерству Индонезии в Индо-Тихоокеанском регионе как третьей по величине демократии в мире и решительного сторонника международного порядка, основанного на правилах», — говорится в заявлении Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил прибытие президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммит G20.

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