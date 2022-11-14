Белгород, 14 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Система ПВО сработала утром 14 ноября в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Средствами противовоздушной обороны были сбиты две ракеты. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, зафиксирован прилёт мин на окраину села Борки вблизи Валуек.

«Жертв и пострадавших нет. В результате прилёта снарядов имеются разрушения в погребе одного частного домовладения, во втором жилом доме выбиты окна», — уточнил губернатор.

На месте находятся все оперативные службы, власти проводят подомовой обход территории.