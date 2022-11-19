Ангарск, Иркутская область, , 09:16 — REGNUM Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», Иркутский завод гусеничной техники (ИЗГТ) в Ангарске организовал работу сварочного и сборочного цехов по принципу конвейерной линии и теперь производит на два снегоболотохода в месяц больше — итого девять единиц техники ежемесячно.

Производительность труда на ангарском предприятии ИЗГТ повысилась благодаря участию в национальном проекте Правительство Иркутской области

Проект ИЗГТ — улучшенная версия известного вездехода «Шерп», который используется во всем мире при проведении аварийно-спасательных операций, в нефтегазовой, золотодобывающей, энергетической, геологоразведочной отраслях, а также в личных целях.

ООО «Иркутский завод гусеничной техники» существует уже шесть лет и специализируется на производстве вездеходной техники. Компания собрала и реализовала около 600 единиц техники. Сейчас здесь работает 289 сотрудников, которые ежегодно производят около 150 единиц гусеничной и колесной техники. Полгода назад предприятие стало участником нацпроекта. Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) проанализировали работу ИЗГТ, выявили проблемные места и потенциальные резервы — точки роста компании, после чего совместно приступили к улучшениям.

«Нацпроект «Производительность труда» реализуется в Иркутской области с 2020 года. С этого момента уже 38 предприятий региона вступили в проект, и говорят о его эффективности. Средний процент роста производительности труда на участках, которые были оптимизированы в рамках нацпроекта, составляет 60%. Да, первые изменения касаются систематизации процессов, наведения порядка, но дальнейшие улучшения — это постепенная модернизация и цифровизация, что сейчас является точкой роста для промышленного сектора Иркутской области. Сегодня завершился первый этап проекта, впереди у ИЗГТ еще два с половиной года самостоятельной работы», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

За полгода участия предприятие сократило время реагирования на проблемы, устранило простои, повысило производительность на участке производственно-технического отдела почти в полтора раза. Кроме этого, избавились от незаконченных процессов — накопившейся техники, что позволило высвободить порядка 20 млн рублей, эти средства были направлены на ремонт одного из цехов.

«В этом году ИЗГТ получил субсидию Минпромторга России, получил федеральный грант на модернизацию на 30 млн рублей. А еще эксперты ФЦК научили нас инструментам бережливого производства и помогли повысить производительность предприятия, организовать конвейерную линию. Так что я могу сказать, что власти помогают развивать промышленность, и это не просто слова, а реальные действия. Все, что требуется от нас — желание работать, и оно у нас есть», — сказал директор ООО «Иркутский завод гусеничной техники Александр Горин.

Напомним, ИЗГТ получил федеральный грант на создание серийного производства вездехода. Разработка победила в конкурсе Фонда содействия инновациям и получила грант в размере 30 млн рублей. С помощью этих и собственных средств к концу года предприятие намерено запустить серийное производство.

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон пояснил, что повышение качества является одним из главных элементов нацпроекта «Производительность труда» и работы ФЦК с предприятиями.

«Мы в ФЦК являемся сторонниками очень простого принципа бережливого производства: «Не производи брак, не принимай брак, не передавай брак». Если на идеологической основе это удастся заложить в головы людей, то постепенно само понятие брака сойдет на нет. Оно может существовать — например, когда придумывается новая, инновационная продукция и требуется время, чтобы сделать ее по-настоящему качественной, выйти на промышленные объемы производства, но в массовом порядке у нас большинство предприятий закладывали брак как нечто обязательное. От этого надо уходить», — отметил Николай Соломон.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-й ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.