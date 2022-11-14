Белгород, 14 ноября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Четверо российских солдат-мотострелков были ранены 14 ноября в результате обстрела Белгородской области, рассказал в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Mil.ru Т-72Б3 на контрольных стрельбах танкистов 150-й мотострелковой дивизии

Также сообщается, что в Курской области в результате обстрела погиб сапер российской армии и еще двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщалось ранее, по селу Попово-Лежачи в Курской области утром 14 ноября было выпущено 24 снаряда, повреждено несколько сельхозпостроек, пострадавших нет.