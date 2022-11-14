Херсон, 14 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Киевские СМИ опубликовали фотографии главы режима Владимира Зеленского, прибывшего в оккупированный ВСУ российский город Херсон.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

На кадрах Зеленский находится в плотном окружении вооружённых боевиков. На улицах Херсона — только солдаты, людей в гражданской одежде практически нет.

По информации Reuters, в Херсоне Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к миру.