Челябинск, 14 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Для создаваемого в Челябинске метротрамвая будет изготовлено 32 специальных трёхсекционных вагона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

ИА REGNUM Челябинск

Предполагаемый изготовитель уже найден. «Мы рассчитываем на то, что эти вагоны также будут производиться на территории Челябинской области — на Усть-Катавском вагоностроительном заводе», — сказал 14 ноября губернатор области Алексей Текслер во время совещания по созданию метротрмвая.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 1990-х годов в Челябинске строили метрополитен. Однако в итоге проект заморозили.

21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин сообщил в своём ежегодном послании, что проект возобновят. «Челябинск — ещё один из наших городов-миллионников — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему транспорта», — сказал глава государства.

Добавим, уже проделанные за годы строительства метрополитена туннели будут использованы в сети метротрамвая.