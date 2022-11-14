Москва, , 12:52 — REGNUM Поправку о лишении приобретенного гражданства России за сдачу в плен и дезертирство внесли на обсуждение Госдумы сенаторы во главе с Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается расширить основания для прекращения приобретенного российского гражданства. Среди таких преступлений парламентарии предлагают прописать: добровольную сдачу в плен (ст. 352.1 УК РФ), неисполнение приказа в период военного положения (ч. 2.2 ст. 332 УК РФ), а также дезертирство в период военного положения или мобилизации (ст. 338 УК РФ).

Поправка предлагается ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ», принятого Госдумой в первом чтении в апреле 2022 года.

В апреле 2022 года Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект, расширяющий основания для приобретения гражданства России. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами.

Документом также расширяются основания для прекращения гражданства. Так, наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Президент России также предложил поправку ко второму чтению законопроекту. Так, гражданства РФ можно будет лишиться за надругательство над флагом и гербом России; организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны; посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму; хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки; похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия.

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