Москва, 14 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В 2023 году власти РФ могут избежать повторения экономического спада 2022 года, если будут активно работать по двум основным направлениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«На сегодня существуют разные прогнозы по уровню снижения ВВП России. Например, прогноз Еврокомиссии составляет 5,1%, ЦБ России — 3,1-3,5%, в августе оценка Минэкономразвития была на уровне 4,2%, а сейчас — 2,9%. Прогноз МВФ находится на уровне 3,4%. Исходя из общих данных, спад ВВП России будет в диапазоне 3,4-3,5% по итогу 2022 года, — сказал Сафонов. — Ситуация с динамикой ВВП в 2023 году в значительной степени будет зависеть от усилий правительства в двух направлениях: инвестиционная активность в области импортозамещения и развития потребительского спроса. Если мы увидим на этих направлениях активную работу, то повторения 2022 года вряд ли стоит ожидать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, в каком случае ВВП России продолжит падать.