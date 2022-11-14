Уфа, 14 ноября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Проверку информации о разливе неизвестного вещества в г. Уфе организовала прокуратура Башкирии. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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Сообщается, что в Демском районе г. Уфы произошел разлив жидкости ярко-зеленого цвета неизвестного происхождения, которая попала в водный канал около СНТ «Лесная Поляна».

Отмечается, что сотрудникам прокуратуры предстоит установить все обстоятельства произошедшего, они также дадут оценку действиям ответственных должностных лиц, определят причиненный вред окружающей среде.