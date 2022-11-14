Рамалла , , 12:52 — REGNUM Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас прокомментировал итоги недавних парламентских выборов в Израиле и рассказал об угрозе мирным переговорам по урегулированию ситуации в регионе.

Махмуд Аббас Kremlin.ru

В интервью телеканалу «Al-Kahera» Аббас заявил, что избранный премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху является сторонником войны и не верит в возможность мира.

«Я знаю Нетаньяху давно, ещё с девяностых годов. Он получал должность премьер-министра не раз, и я много общался с ним — с человеком, который не верит в мир. Я имею с ним дело, потому что у меня нет другого выбора», — заявил Махмуд Аббас.

Он подчеркнул, что власти Палестины привержены делу борьбы за независимость региона и рассчитывают на поддержку со стороны других арабских государств.