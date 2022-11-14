Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувшие три дня произошло 1,1 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из которых 49 ДТП — с пострадавшими, сообщили 14 ноября в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

За минувшие выходные на территории города и области области произошло 1122 ДТП, из них 49 с пострадавшими, травмы различной степени тяжести получили 60 человек, трое человек скончались.

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«Пострадало восемь детей, из которых шесть были дети-пешеходы. Большинство несовершеннолетних получили травмы на пешеходных переходах, где водители транспортных средств не уступили дорогу детям-пешеходам», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что 15 ноября в регионе ожидается ухудшение погодных условий в виде мокрого снега. Температура воздуха в Петербурге будет колебаться в районе 0…+3 градуса, а в Ленобласти будет минус 6…+4 градуса.