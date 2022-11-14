Одесса, Украина, 14 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Бюст русского писателя Максима Горького демонтировали в Одессе, пишет 14 ноября киевское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Журналисты рассказали о демонтаже бюста, находившегося на территории санатория, названного в честь Максима Горького. Руководство учреждения утверждает, что памятник не являлся культурным наследием. Его демонтировали в рамках кампании по декоммунизации и дерусификации.

Ранее в Одессе демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову.