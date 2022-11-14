Херсон, 14 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Глава террористического режима В. Зеленский госпитализирован в ходе своей поездки в Херсон. Об этом 14 ноября сообщает ряд киевских СМИ со ссылкой на западных журналистов.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены привязанные к столбам мирные граждане.