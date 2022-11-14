Тегеран, , 12:45 — REGNUM Посла Азербайджана в Тегеране Али Ализаде вызвали в МИД Ирана для вручения ноты протеста. Об этом 14 ноября сообщил журналистам представитель иранского МИД Насер Канаани Чафи.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Был вызван посол Азербайджанской Республики, ему была вручена нота протеста», — сказал Чафи.

По его словам, это было сделано в связи с «преступной» деятельностью ряда азербайджанских граждан на территории Ирана. Он заявил, что послу представили доказательства и улики, которые подтверждают обвинения.

Напомним, 14 ноября в Азербайджане заявили, что раскрыли «шпионскую сеть», которая якобы передала сведения Ирану. По этому делу задержали пятерых человек.

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