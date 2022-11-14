Тегеран, 14 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Посла Азербайджана в Тегеране Али Ализаде вызвали в МИД Ирана для вручения ноты протеста. Об этом 14 ноября сообщил журналистам представитель иранского МИД Насер Канаани Чафи.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Был вызван посол Азербайджанской Республики, ему была вручена нота протеста», — сказал Чафи.

По его словам, это было сделано в связи с «преступной» деятельностью ряда азербайджанских граждан на территории Ирана. Он заявил, что послу представили доказательства и улики, которые подтверждают обвинения.

Напомним, 14 ноября в Азербайджане заявили, что раскрыли «шпионскую сеть», которая якобы передала сведения Ирану. По этому делу задержали пятерых человек.