Москва, , 12:40 — REGNUM Будущей зимой 2022–2023 гг. в странах Евросоюза ожидается температура воздуха значительно превышающая нормальные показатели. Такой прогноз дали специалисты Службы по изменению климата Copernicus ЕС, сообщало издание Bloomberg.

Тёплая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению ученых Copernicus, прибрежные районы вдоль Балтийского, Средиземного и Северного морей почти наверняка увидят температуры, превышающие исторические средние значения.

В исследовании отмечается, что уверенность в более теплой погоде в Европе за последний месяц возросла. Это даёт больше шансов снизить спрос на газ и облегчить ситуацию на рынках топлива для отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящая зима в Германии может стать одной из самых тёплых за последние десятилетия.

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