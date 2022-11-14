Москва, 14 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Будущей зимой 2022–2023 гг. в странах Евросоюза ожидается температура воздуха значительно превышающая нормальные показатели. Такой прогноз дали специалисты Службы по изменению климата Copernicus ЕС, сообщало издание Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тёплая погода

По мнению ученых Copernicus, прибрежные районы вдоль Балтийского, Средиземного и Северного морей почти наверняка увидят температуры, превышающие исторические средние значения.

В исследовании отмечается, что уверенность в более теплой погоде в Европе за последний месяц возросла. Это даёт больше шансов снизить спрос на газ и облегчить ситуацию на рынках топлива для отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящая зима в Германии может стать одной из самых тёплых за последние десятилетия.

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