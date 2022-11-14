Омск, 14 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили о предстоящем похолодании. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, в начале рабочей недели существенных изменений в погоде в регионе не ожидается. Циклон, затягивая в свой тыл арктический воздух, будет перемещаться в Восточную Сибирь. К 16 ноября ветер сменит юго-западное направление на северное. Температура воздуха резко понизится.

Ночью 17 ноября столбики термометров опустятся до — 10…-15 °С, в северных районах будет -18…-23 °С. Днём прогнозируется -8…-13 °С, в северной части области -16…-21 °С. В Омске 17 ноября ночью ожидается -11…-13 °С, днём -10…-12 °С.

Температура воздуха станет соответствовать климатическим нормам ноября. Похолодание продолжится. В то же время снизится интенсивность осадков, дождь сменится снегом. Ожидается гололёд.

Напомним, в Омске по климатическим данным 17 ноября максимальная температура воздуха (+10,3 °С) наблюдалась в 2001 году, минимальная — в 1902 году (-37,0 °С).

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