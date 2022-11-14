Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала 14 ноября видео с Сергеем Лавровым на фоне сообщений западных СМИ о якобы произошедшей его госпитализации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

На кадрах Захарова просит министра прокомментировать публикации. Министр сидит за журнальным столиком на террасе в футболке и шортах с пачкой бумаг и ручкой. Он пояснил, что готовится к саммиту G20.

«Про нашего президента уже лет десять пишут, что он заболел. Это такая игра, которая не новая в политике», — сказал Лавров.

Министр посоветовал западным журналистам «быть почестнее, чем они есть». Лавров также передал «всем огромный привет».