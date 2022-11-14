Брюссель, 14 ноября 2022, 12:38 — REGNUM Соединенные Штаты намерены использовать конфликт на территории б. УССР в своей борьбе с Китаем, считает обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Эрик Зюсс.
По его мнению, Вашингтон воспользовался марионеточными государствами для провокации кризисной ситуации — киевского режима против России и Тайванем против Китая. Такой принцип заимствован США из британского опыта присвоения Фолклендских островов, отметил эксперт.
Напомним, ранее Bloomberg сообщило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будет стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение связей между двумя странами.
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