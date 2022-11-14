Брюссель, 14 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены использовать конфликт на территории б. УССР в своей борьбе с Китаем, считает обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Эрик Зюсс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его мнению, Вашингтон воспользовался марионеточными государствами для провокации кризисной ситуации — киевского режима против России и Тайванем против Китая. Такой принцип заимствован США из британского опыта присвоения Фолклендских островов, отметил эксперт.

«США намерены сначала победить Россию, прежде чем победить Китай — и тогда они будут контролировать мир, а ООН будет не более чем добродетельным международным разговорным форумом, не устанавливающим международные законы, а заменившим их американским «мировым порядком, основанным на правилах». Глобальное господство империи США — конечная цель», — считает Зюсс.

Напомним, ранее Bloomberg сообщило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будет стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение связей между двумя странами.

Читайте также: Bloomberg: Байден будет пытаться предотвратить ухудшение связей США и КНР