Пекин, 14 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Китай надеется на встречные шаги со стороны США для нормализации отношений на фоне запланированной встречи лидеров двух стран Си Цзиньпина и Джо Байдена. Об этом 14 ноября заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

U.S. Department of State Джо Байден и Си Цзиньпин

«Мы надеемся, что Китай и США пойдут навстречу друг другу, справятся с разногласиями, будут продвигать взаимовыгодное сотрудничество и избегать недопонимания и ошибочных суждений», — сказала Мао Нин.

По её словам, Пекин надеется на возвращение китайско-американских отношений «на правильный путь здорового и стабильного развития».

Она добавила, что Китай привержен достижению мирного сосуществования, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества с США, но будет защищать свой суверенитет, безопасность и интересы.

Си Цзиньпин и Байден 14 ноября проведут встречу на острове Бали в рамках саммита «Большой двадцатки» (G-20).