Глушковский район, Курская область, 14 ноября 2022, 12:37 — REGNUM Восстановлено электроснабжение посёлка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, нарушенное в результате обстрела ВСУ, сообщил 14 ноября губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района был обстрелян ВСУ 13 ноября. После обстрела в посёлке произошёл пожар. Обошлось без пострадавших, однако снаряды повредили объекты элестроснабжения, посёлок был обесточен, также получил повреждения жилой трёхэтажный дом.