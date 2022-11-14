Глушковский район, Курская область, 14 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Восстановлено электроснабжение посёлка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, нарушенное в результате обстрела ВСУ, сообщил 14 ноября губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

Телеграм-канал Романа Старовойта Посёлок Краснооктябрьский после обстрела

«Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района, пострадавшего из-за обстрела ВСУ. Специалисты оценивают нанесённый домам и постройкам ущерб, после чего приступят к ремонтным работам», — написал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района был обстрелян ВСУ 13 ноября. После обстрела в посёлке произошёл пожар. Обошлось без пострадавших, однако снаряды повредили объекты элестроснабжения, посёлок был обесточен, также получил повреждения жилой трёхэтажный дом.