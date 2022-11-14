Оренбург, 14 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Оренбурге суд изменил меру пресечения бывшему руководителю муниципального комитета по управлению имуществом Никите Сафронову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального райсуда города.

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В удовлетворении ходатайство отказано следователю, который просил продлить срок домашнего ареста. Эту меру судья заменил на запрет определённых действий. Он будет действовать до 7 декабря.

В частности, Сафронову запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00; общаться с лицами, которые проходят по уголовному делу; отправлять почту; пользоваться телефоном и интернетом, а также участвовать в массовых мероприятиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-чиновника задержали 7 июня 2022 года. Его обвиняют в коррупционном преступлении.