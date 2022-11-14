Новокузнецк, Кемеровская область, 14 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В так называемом коллективном Западе наметился раскол. Сложившаяся ситуация грозит крахом для экономики ЕС. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

«Создатели Евросоюза — Германия и Франция — выступают за скорейшее разрешение конфликта [на территории бывш. УССР] мирным путём. Германия всё больше переводит свою промышленность в Китай, где есть дисциплинированный и не такой дорогой, как в Европе, рабочий класс, имеются в наличие относительно дешёвые энергоресурсы, стабильно поступающие из России, Средней Азии, Казахстана, Ирана. Поэтому Шольц сожалеет о решении Путина не участвовать в саммите G20 на Бали, глава МИД Австрии заявил, что Россию невозможно «отменить», а Борель не видит оснований для обсуждения новых санкций, — отметил эксперт. — Сегодня целый букет «пророссийских» заявлений из континентальной Европы и ЕС. Зато ястребы-англосаксы, США и Англия, продолжают антироссийский курс. Хотят теперь делать ставку на Польшу и [территорию бывш. УССР]. Очевидно, ситуация [на территории бывш. УССР], зима, кризис экономики заставит всё больше лидеров Евросоюза дрейфовать в сторону России и компромиссного решения вопроса. Это явный раскол коллективного Запада. Россия может играть на этих противоречиях. Однако реальная ситуация будет зависеть от интенсивности событий на [территории бывш. УССР], ситуации в целом в мире. Ведь главный враг англосаксов не Россия, а Китай, события вокруг которого могут существенно поменять ситуацию на планете. А континентальную Европу они, англосаксы, похоже, уже в очередной раз «слили».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20.

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