Бали, Индонезия, , 12:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил во время беседы с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, что сотрудничество — это единственный вариант, который должна принять страна перед лицом кризиса, который происходит в мире, сообщает Kompas.

Урсула фон дер Ляйен Jim Mattis

«Только один вариант справиться с этими вызовами — это работать вместе, и я надеюсь, что сотрудничество между Индонезией и Европейским союзом и АСЕАН-ЕС продолжит улучшаться», — заявил Джоко Видодо.

Президент Индонезии также признался, что был счастлив снова встретиться с главой Европейской комиссии. В последний раз Джоко Видодо встречался с Урсулой фон дер Ляйен на саммите G7, проходившем в Германии, в июне 2022 года.

На полях саммита G20 президент Индонезии также провел двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил прибытие президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммит G20 на Бали во время двусторонней встречи.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии провел встречу с главой США на Бали