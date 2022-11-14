Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил во время беседы с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, что сотрудничество — это единственный вариант, который должна принять страна перед лицом кризиса, который происходит в мире, сообщает Kompas.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

«Только один вариант справиться с этими вызовами — это работать вместе, и я надеюсь, что сотрудничество между Индонезией и Европейским союзом и АСЕАН-ЕС продолжит улучшаться», — заявил Джоко Видодо.

Президент Индонезии также признался, что был счастлив снова встретиться с главой Европейской комиссии. В последний раз Джоко Видодо встречался с Урсулой фон дер Ляйен на саммите G7, проходившем в Германии, в июне 2022 года.

На полях саммита G20 президент Индонезии также провел двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил прибытие президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммит G20 на Бали во время двусторонней встречи.