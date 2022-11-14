Лондон, , 12:34 — REGNUM «Несвоевременности войны» в широком смысле этого слова может касаться совместное заявление по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. Об этом 14 ноября сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По информации издания, одним из вариантов совместного коммюнике 18 или 19 государств — участниц G20 является содержащий прямое осуждение спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

Вместе с тем, знакомые с ходом переговоров по такому коммюнике источники уточнили, что такое совместное заявление с осуждение СВО является маловероятным из-за позиции Китая и его «сильной поддержки России», а потому, вероятнее всего, в нём будет говориться только том, что сейчас «не время для войны» без каких-либо конкретных деталей.

Также указывается, что, возможно, станы — участницы G20 могут согласиться включить в совместное заявление слова о недопустимости ядерной эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник, 14 ноября, на индонезийский остров Бали на саммит G20.