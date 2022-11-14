Радужный, Югра, , 12:35 — REGNUM В Югре в отношении жительницы Радужного возбуждено уголовное дело за истязание четырёхлетней дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Детская коляска

Напомним, видео, где мать избивает девочку в коляске, облетело 11 ноября множество пабликов в социальных сетях и мессенджерах. Женщина накидывалась на ребёнка с нецензурной бранью и кулаками, упрекая в просмотре мультиков и побеге из церкви. Пользователи социальных сетей узнали 36-летнюю жительницу города Радужного.

Выяснилось, что мать неоднократно избивала четырёхлетнюю дочь. Женщина подозревается в истязании и ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о резонансном инциденте, снятом на видео.

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