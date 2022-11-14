Бухарест, 14 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В 2022-м году объёмы промышленного производства в Румынии сократились на 1,6% по сравнению с этим же периодом 2021-го года, что является «тревожным показателем» для региональной экономики. Об этом 14 ноября со ссылкой на данные Национального института статистики Румынии (INS) сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, наибольшее падение соответствующих объемов наблюдается в добывающей отрасли, а также металлургии и производстве автомобилей.

Как утверждают специалисты, сложившаяся ситуация связана с общими инфляционными процессами в стране, а также присоединением Бухареста к санкциям США и ЕС в отношении Российской Федерации.

Напомним, ранее правительство Румынии одобрило план поддержки промышленности на 2023-й — 2024-й годы. При этом о масштабах подобной программы не сообщается.