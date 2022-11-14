Архыз, Карачаево-Черкесия, , 12:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии рано утром 14 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения погиб один человек, ещё четверо с травмами попали в больницу, сообщили в региональном управлении МЧС. Автоавария произошла на подъезде к туркомплексу «Архыз» в Зеленчукском районе.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Зеленчукском районе, на восьмом километре ФАД «подъезд к МЦО Архыз», произошло столкновения двух автомобилей «Автобус ЛУАЗ» и «Лада Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четыре человека, один погиб», — говорится в сообщении МЧС.

В МВД по региону уточнили, что за рулем легкового автомобиля находился 30-летний житель станицы Сторожевая. Пассажирским автобусом управлял 66-летний житель города Усть-Джегута. В результате автоаварии на месте происшествия погиб 20-летний пассажир «Приоры», её водитель госпитализирован, состояние еще двоих пострадавших не уточняется. По факту ДТП проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, автомашины помещены на специализированную стоянку.