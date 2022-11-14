Сулу, , 12:36 — REGNUM Президент ОАЭ и шейх Абу-Даби Мухаммед без Зейд аль-Нахьян торжественно открыл новую мечеть в индонезийском городе Сулу. Об этом 14 ноября сообщает официальное информационное агентство WAM.

Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби

По данным журналистов, мечеть была построена на пожертвования граждан и правительства ОАЭ в знак дружбы между народами двух стран. В ходе церемонии открытия, в которой также принял участие президент Индонезии Джоко Видодо, шейх Мухаммед заявил, что мечеть будет носить имя его отца — известного филантропа Зейда бин Султана аль-Нахьяна.

«Мы были рады открыть мечеть Шейха Зайда в прекрасном городе Соло в Индонезии в сопровождении моего друга президента Джоко Видодо. Этот проект выражает идеи любви и сотрудничества во имя добра, воплощенных шейхом Зейдом, да смилуется над ним Аллах. Мы просим Всемогущего увековечить доброту и счастье индонезийского народа», — заявил президент ОАЭ.