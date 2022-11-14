Уфа, 14 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Отсрочку уплаты аренды за пользование государственным имуществом намерены предоставить мобилизованным в Башкирии. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

Соответствующий проект распоряжения правительства Башкирии разработало министерство земельных и имущественных отношений региона.

Сообщается, что проект предусматривает отсрочки уплаты аренды на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

«Цель нововведения — оказание имущественной поддержки мобилизованных арендаторов госимущества Башкирии», — приводит пресс-служба слова министра земельных и имущественных отношений региона Натальи Полянской.

Отмечается, что эту меру господдержки будут предоставлять гражданам, которые были призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России, проходящим военную службу по контракту или заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.