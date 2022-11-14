Калуга, 14 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Калужской области за девять месяцев 2022 года значительно вырос объем заказов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. По объему отгруженной продукции в сфере обрабатывающего производства на душу населения Калужская область занимает третье место в ЦФО и седьмое по России. Положительная динамика остается в производстве машин и оборудования (151,4%), обработке древесины (139,3%), лекарственных средств (133,5%), готовых металлических изделий (127,6%), производстве одежды (124,2%). Об этом 14 ноября рассказал на заседании регионального правительства заместитель губернатора Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Владислава Шапша в «ВКонтакте» На калужском предприятии

В настоящий момент для стабильной работы промышленных предприятий предоставляется целый ряд мер поддержки: гранты на возмещение ставок по кредитам на оборотные средства (22 предприятия на общую сумму 100,6 млн рублей), займы по проектам развития (11 предприятий на общую сумму 116,2 млн рублей). В 2022 году в реестре программ модернизации и обновления основных средств для получения возможности использования региональных налоговых льгот включено 10 программ, объем капитальных вложений по которым составил более 6 млрд рублей.

Между тем, по данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Калужской области за январь–июль 2022 года составил около 4 млрд долларов США и по сравнению с уровнем 2021 года уменьшился на 28%. При этом за семь месяцев этого года объем экспорта предприятий региона составил 850 млн долларов США, рост по отношению к прошлому году — более 8%. Данному процессу способствуют меры поддержки предприятий экспортеров. Начисленная средняя заработная плата работающих в организациях и на предприятиях области в январе–сентябре 2022 года, по оценке, составила 51 300 рублей, что на 10,3% больше соответствующего периода 2021 года.

Объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев 2022 года сложился в объеме более 80 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2021 года в среднем на 10%.

«Из текущей ситуации выйти без издержек сложно. Тем не менее, меры, принятые на федеральном и региональном уровне, помогают сохранить устойчивость работы предприятий, защитить коллективы, минимизировать потери от воздействия санкций. И это важно во многих секторах. Это позволило сохранить позитивную динамику», — отметил губернатор Владислав Шапша.