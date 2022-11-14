Кабул, 14 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Кабул прибыл пакет помощи на сумму в 40 миллионов долларов, которые размещены в одном из коммерческих банков. Об этом 14 ноября объявил подконтрольный талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Центральный банк Афганистана.

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Следует отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не предоставили внятной информации о том, как расходуются эти деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые восемь дней ноября Центральный банк Афганистана объявил о прибытии в столицу страны пяти пакетов международной помощи в размере 40 миллионов долларов каждая.

Добавим, что граждане Афганистана обеспокоены тем, как расходуются эти деньги, и говорят, что, несмотря на приток миллионов долларов наличными, нищета, голод, безработица и цены на продукты питания растут день ото дня, а эта помощь не привела к нормализации условий жизни населения.

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