Москва, , 12:26 — REGNUM Вслед за увеличением тарифной квоты на экспорт зерна могло бы последовать увеличение индикативной цены при взимании экспортных пошлин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявила первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Надежда Школкина Er-gosduma.ru

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ поддержала увеличение тарифной квоты на вывоз зерна за пределы территории России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 25,5 млн тонн на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Увеличение квоты на экспорт зерна даст возможность снизить давление на внутреннем рынке в связи с рекордным урожаем зерновых культур, а значит, позволит стабилизировать цены на зерно и доходность сельхозпроизводителей, отметила Школкина.

«Вместе с тем, считаю, что можно пойти и дальше, например, увеличив индикативную цену при взимании экспортных пошлин, что позволит аграриям получить достойную цену на зерновые культуры, выручку от которых они направят на подготовку к весенне-полевым работам, закупку техники и зарплату работникам», — заявила парламентарий.

Кроме того, в этом случае государству не надо будет тратить дополнительные средства на поддержку производителей зерна, добавила депутат Госдумы. Наряду с этим, мера позволит поставить нашей стране на мировой рынок существенный объем зерновых, что также позволит стабилизировать мировой рынок продовольствия».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия увеличит квоты на экспорт зерна до 25,5 млн тонн